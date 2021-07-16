Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, La Havre'den Novorossiysk'ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş vaziyetteki tankerin, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkiinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Bunun üzerine gemide bulunan kılavuz kaptan tarafından demir atılarak, KURTARMA 8 ve KURTARMA 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu olay mahalline sevk edildi.

Gemi, makinesinin çalıştırılmasının ardından demir alarak römorkörler eşliğinde boğaz geçişine devam ediyor.