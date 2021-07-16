Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Makine arızası nedeniyle Boğaz'da demir atan gemiye müdahale edildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'na demir atan gemiye müdahale edildiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, La Havre'den Novorossiysk'ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş vaziyetteki tankerin, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkiinde makine arızası yaptığı belirtildi.
Bunun üzerine gemide bulunan kılavuz kaptan tarafından demir atılarak, KURTARMA 8 ve KURTARMA 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu olay mahalline sevk edildi.
Gemi, makinesinin çalıştırılmasının ardından demir alarak römorkörler eşliğinde boğaz geçişine devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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