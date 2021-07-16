Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabirlerini ziyaret etti.
Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Karacaahmet Mezarlığı’na giderek aile kabristanını ziyarette bulundu.
Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua eden Cumhurbaşkanı, daha sonra kabirlerine su döktü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan
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