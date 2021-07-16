Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Karacaahmet Mezarlığı’na giderek aile kabristanını ziyarette bulundu.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua eden Cumhurbaşkanı, daha sonra kabirlerine su döktü.

[Fotoğraf: AA]



