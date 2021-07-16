Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Ferhan ile görüştü
Özbekistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan
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