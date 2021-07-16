Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki anma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Dua edilmesinin ardından Şentop, tek tek ziyaret ettiği kabirlere karanfil bıraktı.

Şentop, burada Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde tankların üzerine çıkan ve darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Volkan Canöz'ün ailesi ile de sohbet etti.

Daha sonra Polis Şehitliği'ne geçen Şentop, okunan duaların ardından 15 Temmuz'da şehit olan polislerin mezarlarına çiçek bıraktı.