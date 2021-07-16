Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan şehitlik ziyareti
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.
Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki anma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Dua edilmesinin ardından Şentop, tek tek ziyaret ettiği kabirlere karanfil bıraktı.
Şentop, burada Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde tankların üzerine çıkan ve darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Volkan Canöz'ün ailesi ile de sohbet etti.
Daha sonra Polis Şehitliği'ne geçen Şentop, okunan duaların ardından 15 Temmuz'da şehit olan polislerin mezarlarına çiçek bıraktı.
Etiketler: 15 Temmuz Mustafa Şentop TBMM
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