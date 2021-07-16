CHP'de belediye başkanları kampının yeni adresi doğuda bir il olacak. Kampın Erzurum, Van ya da Ağrı'da olması planlanıyor. İllere ilişkin görüşler, raporlarla değerlendirilecek. Son kararı doğu masasının raporu belirleyecek.

Daha önce Gaziantep'te gerçekleşen belediye başkanları kampı eylül ayında yapılacak. 3 aylık arayla toplanan çalıştaya CHP'li tüm il ve ilçe belediye başkanları katılacak. CHP'nin az oy aldığı illerde çalıştayın yanı sıra saha çalışması da yapılacak.

İstihdamı artıracak projeler üretilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına Gaziantep'teki buluşmada önemli talimatlar verdi.

Belediye başkanlarından sosyal yardımların artırılması, altyapı çalışmalarının zamanında tamamlanması, istihdamı artıracak projeler üretilmesi istendi. Eylül ayında yapılacak olan kampta o çalışmalar takip edilecek.

Bölgede oyların artırılması için doğu masası ile koordineli çalışma sürdürülecek. 3 gün sürmesi beklenen çalıştayda, belediyeler için çalışma hedefleri ve takvimi çıkarılacak.