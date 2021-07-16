Güvenlik kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Afganistan'dan gelen göçmen sayısının arttığı, bu göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla kolaylıkla girdiği" şeklindeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Afganistan’dan gelen göçmen sayısında şu an için bir artış yaşanmadığını ifade eden kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hatlarındaki önlemlerinin artarak devam ettiğini kaydetti.

Afganistan'dan gelebilecek olası göç dalgasına yönelik ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden kaynaklar, "Göçe engel olabilmek için sadece tedbirlerin yeterli olamayacağı, istikrarsızlığın önüne geçilmesi gerektiğini, bu nedenle Afganistan'da siyasi çözümün önemli olduğuna" vurgu yaptı.

Geçen yıl İran sınırından 127 bin 434 yasa dışı geçiş engellendi

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı tedbirler sayesinde özellikle İran sınırında kaçakçılık ve yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı önemli sonuçların alındığını belirtti.

Buna göre, 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin huduttan yasa dışı geçişi engellendi, 5 bin 16 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı. 2020’de ise 127 bin 434 kişinin huduttan geçişi engellendi, 185 kişi yasa dışı geçiş sırasında hudut personeli tarafından ele geçirildi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 51 bin 122 kişinin İran hududundan geçişine engel olundu, ilk 6 ayda 523 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı.

Önlemler artırıldı

Hudutların korunmasında modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kulelerle insansız hava araçlarının kullanıldığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu sınır hattında 20'ye yakın hudut taburunun görev aldığını, hudut birliklerinin de komandolarla takviye edildiğini kaydetti.

Sınır hattının güvenliği için 20 bine yakın personel görev yapıyor

Kaynaklar, 150’ye yakın hudut karakolu ile aralıksız takip edilen sınır hattının güvenliği için 20 bine yakın personelin görev yaptığı, devriyeler, pusu faaliyetleri ve İHA’larla sınırın sürekli kontrol edildiği bilgisini de paylaştı.