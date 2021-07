Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e giden Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının son telefon görüşmelerinde ele aldıkları hususların takibini yaptıklarını aktardı.

#Çin DB Wang Yi ile görüştük ve Cumhurbaşkanlarımızın son telefon görüşmesinde ele aldıkları hususların takibini yaptık.



Met w/ FM Wang Yi of #China and followed up on the issues discussed during our Presidents’ recent phone conversation. pic.twitter.com/urMeVd7XEW