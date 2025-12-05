Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.12.2025 09:19

Eski elektrik sayaçları 2028’e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek

EPDK’nın yeni düzenlemesiyle, uzaktan haberleşme özelliği bulunmayan mevcut sayaçlar kademeli olarak yenilenecek ve akıllı sayaç geçişi 2028’e kadar tüm kullanım noktalarında tamamlanacak.

Eski elektrik sayaçları 2028’e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek

EPDK'nin "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilk kez sayaç tesis edilecek yerlerde ortak sayaç panosunun bulunması ve sayaç panosunda 4 adet ve üzerinde sayaç olması gereken durumlarda, Akıllı Sayaç PRO ile haberleşme irtibatı sağlanan Akıllı Sayaç EKO şeklinde sayaçlar tesis edilecek.

Önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan kullanım yerlerindeki uzaktan haberleşme özelliği olmayan mevcut sayaçlar, dağıtım şirketi tarafından akıllı sayaç PRO ile değiştirilecek. Bu madde kapsamında değiştirilen sayaçların, değiştirilmesi gereken tüm sayaçlara oranı, 1 Ocak 2027 tarihine kadar yüzde 70, 1 Ocak 2028 tarihine kadar yüzde 100 olacak şekilde, tedarikçisini seçen kullanıcılara öncelik verilerek ve yüksek tüketimli kullanıcılardan başlamak üzere dağıtım şirketi tarafından sayaçların değişimi tamamlanacak.

Elektrik dağıtım şirketi, uzaktan haberleşme özellikli sayaçların, tesis edildiği tarihten itibaren uzaktan haberleşme durumunu izlemekle ve haberleşme problemlerini tarih ve zaman bazlı olarak kayıt altına almakla yükümlü olacak.

Akıllı sayaç verileri, dağıtıcı tarafından kullanıcı erişimi için belirlenen veri formatında EPİAŞ'a iletilecek.

Düzenleme, 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
EPDK Elektrik
Sıradaki Haber
Mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
09:33
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
08:56
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı
08:31
5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı
08:27
TRT'den skandal "Eurovision" kararına sert tepki
08:05
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
FOTO FOKUS
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ