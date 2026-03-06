Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.03.2026 13:55

11 ilde suç örgütlerine operasyon : 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

11 ilde suç örgütlerine operasyon : 61 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Hesaplarda 4,5 milyar liralık trafik

Yapılan incelemelerde, yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 4,5 milyar lira tutarında hesap hareketi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat adı altında yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme güçlüğü çeken mağdurların mal varlıklarını ise tehdit ve cebir yoluyla üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

Suç gelirlerine el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik finansal abluka da uygulandı. Bu kapsamda; 23 banka hesabında bulunan 92 milyon lira suç gelirine, yaklaşık 215 milyon lira değerindeki 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekneye el konuldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine karşı mücadelenin tüm güvenlik güçleriyle kararlılıkla ve aralıksız süreceği vurgulandı. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

Gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında adli soruşturma devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
