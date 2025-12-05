TRT'den skandal "Eurovision" kararına sert tepki

İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımı geniş kesimlerin ve birçok yayıncının tepkisi alırken, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) Cenevre’de gerçekleştirilen 95. Genel Kurulu’nda Eurovision Şarkı Yarışması’na katılım şartlarına getirilecek yeni kurallar ve dolayısıyla İsrail kamu yayincisi KAN'in 2026 yılında yarışmaya katılım durumu oylandı.

EBU Genel Kurulu’nda yapılan oylama öncesi, üyeler söz alarak Eurovision Şarkı Yarışması’na KAN'in katılımına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

"İsrail'in katılımı yarışmanın değerlerine aykırı"

EBU’nun kurucu ve asli üyelerinden biri olarak Genel Kurul’da yapılan oylama öncesi görüşlerini dile getiren TRT heyeti; “Bu salondaki herkes gibi biz de TRT olarak, onlarca yıldır devam eden bir zulme ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Sözde ateşkesin başlamasından bu yana onlarca çocuk öldürüldü, yardımlar hala Gazze'ye güvenli bir biçimde ulaşmıyor. 270' i aşkın gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. TRT'nin tutumu nettir; İsrail kamu yayıncısı KAN’ın Yarışma’ya katılımı ne uygun ne de Yarışma'nın değerleriyle uyumludur ve bu nedenle katılımına izin verilmemelidir.” dedi.

"Vicdanen kabul edilemez"

İrlanda yayıncısı RTE ise, “Gazze’deki korkunç can kaybı ve devam eden insani kriz nedeniyle, İsrail kamu yayıncısı KAN’ın yarışmada olmaya devam etmesi halinde katılımımızın vicdanen kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail yayıncısı KAN söz aldığında ise, TRT temsilcileri protesto amaçlı salonu terk etti.

TRT’nin de aralarında olduğu bazı üyeler, açık yapılması öngörülen oylamaya itiraz ederek gizli oylama yapılmasını talep etti. Yapılan oylamada, yarışmaya yeni getirilen kurallar kabul edilirken; İsrail kamu yayıncısı KAN’ın yarışmaya katılımının oylanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Almanya ve Avusturyalı üyeler, İsrail kamu yayıncısına açık desteklerini ifade ederken; Belçika, İzlanda İspanya, Slovenya, İrlanda ve Hollandalı üyeler, gerçekleştirilen oylamadan sonra 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot ederek katılmayacaklarını beyan etti.