Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.12.2025 07:56

33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 2 haftada düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, son 2 haftayı kapsayan çalışmaların Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 33 ilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

 

Operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

"Çok boyutlu bir devlet refleksi"

Operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya DEAŞ
Sıradaki Haber
Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
09:33
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
09:21
Eski elektrik sayaçları 2028’e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
08:56
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı
08:31
5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı
08:27
TRT'den skandal "Eurovision" kararına sert tepki
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
FOTO FOKUS
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
Kaynak yapmak isteyen sürücü ambulansı engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ