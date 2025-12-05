33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, son 2 haftayı kapsayan çalışmaların Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 33 ilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

“33 İlde DEAŞ’a Karşı Eş Zamanlı Operasyonlarımız Başarıyla Tamamlandı”



????Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,

????Örgüte finans sağlayan 233 şüpheliyi, Polisimizin son 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık.



❗51’i TUTUKLANDI.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 5, 2025

Operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

"Çok boyutlu bir devlet refleksi"

Operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz.