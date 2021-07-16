Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, temmuz, ağustos, eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Sonuçlar, e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından öğrenilebilecek.

TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2021 ASKERLİK YERLERİ

YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUCU