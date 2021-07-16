Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askerlik yerleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, temmuz, ağustos, eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, temmuz, ağustos, eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
Sonuçlar, e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından öğrenilebilecek.
TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2021 ASKERLİK YERLERİ
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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