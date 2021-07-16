Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üs bölgesine taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 3’ünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.
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Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/KCK
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