Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı
Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesinde başladığını belirtti.
Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllülerin katıldığını ifade eden Koca, "Aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz." dedi.
Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. YERLİ AŞININ SONUÇLANMASINA DESTEK İÇİN zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021
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