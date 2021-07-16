Sağlık Araştırmaları, Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsü (Iressef) Direktörü Souleymane Mboup, Ulusal Salgın Yönetim Komitesinin (CNGE) toplantısında konuştu.

Mboup, COVID-19'un İngiltere'de ortaya çıkan ve Senegal'de de yoğunlukla görülen Alfa varyantının neredeyse kaybolduğunu belirterek, şu an yeni vakaların yüzde 30'unun Delta varyantı olduğunu söyledi.

Mevcut önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğine dikkati çeken Mboup, bu varyantın çok daha bulaşıcı olduğunu dile getirdi.

674 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 674 vaka tespit edildi, 6 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede 14 Temmuz'da 24 saatte 733 kişide virüse rastlanmış ve salgının başladığı 2 Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 48 bin 270 kişi hastalığa yakalandı, 1209 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 595 bin 850 kişi aşı oldu. Ülkede yıl sonuna kadar 3 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.