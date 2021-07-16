Terör örgütü PKK/YPG'nin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütünün vahşetini gözler önüne seren Afrin'deki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 68'e yükseldi.

PKK/YPG insanlık dışı yüzünü bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin infaz ettiği kişileri kamyonetlerle taşıyarak boş arazilere gömdüğü tespit edildi.

PKK/YPG vahşeti

Afrin'in Yukarı Afrin Mahallesi'nde dün bulunan toplu mezardaki kazı çalışmaları devam ediyor. İlk gün 35 cesedin tespit edildiği mezarlıktan yeni bulunanlarla birlikte ceset sayısı 68'e yükseldi. Mezarlıkta yeni ceset çıkma ihtimaline karşı kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin vahşetini gözler önüne seren Afrin'deki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 68'e yükseldi. Mezarlıkta yeni ceset çıkma ihtimaline karşı kazı çalışmaları devam ediyor. Olay yerinden tüm detaylar @trthaber’de. https://t.co/4DrqLUEVsb pic.twitter.com/QxHXRvac6c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2021

Afrin'deki yerel güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin katlettiği kişilerin cesetlerini boş bir arazide topluca gömdüğü bilgisine ulaşmıştı. Arazide iş makineleriyle yapılan kazıda 15 -20 metre derinlikte cesetlere ulaşılmıştı.

Ankara'dan ekipler olay yerinde

Kurbanların kimliklerinin tespitleri devam ediyor. 68 kişinin nasıl katledildiğinin çalışmaları yürütülecek.

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özel ekipleri toplu mezarların olduğu alana ulaşarak incelemelere başladı.

"İtaat etmeyenlere işkence ediyorlar"

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer PKK/YPG'nin Afrin'deki katliamını TRT Haber ekranlarında değerlendirdi. Güçlüer, "Örgütün Suriye’de uyguladığı terör ne boyutlarda?" sorusuna yanıt verdi.

Terör örgütünün yıllardan beri kendi ideolojik fikirlerinin kabul ettirmek amacıyla insanlara acımasızca işkence ettiğini söyleyen Güçlüer sözlerine şöyle devam etti:

"Katliam yapıldığı çok açık. PKK/YPG bu kanlı tarihiyle anılan bir örgüt. Kendi ideolojik fikirlerini halka kabul ettirmek adına acımasızca insanları öldürmekten çekinmiyorlar. Kendine direnin herkesi, itaat etmeyenlere baskı kurarak bir yöntem izliyorlar. Böyle bir kötülükle dünya karşı karşıya"

"Raporlarda ölümlerin nasıl olduğu ortaya çıkacak"

Afrin'deki toplu mezarda öldürülen kişilerin raporlara yakın bir zamanda yansıyacağını söyledi. Eli kanlı örgütün otorite tesis etmek için geçmişten günümüze uyguladığı stratejiyi şu sözlerle açıkladı:

"Suriye'nin Lübnan sınırındaki bir köyden 250'den fazla insanın katledildiği toplu mezarlar var. 1980 yılı Haziran-Ekim ayı dönemi. Terör örgütü kendi ideolojisini bensimeyenleri öldürerek otorite tesis etmeye çalışıyor. Raporlarda bu ölümlerin nasıl ve ne zaman gerçekleştiği ortaya çıkacak"

Güçlüer, "Terör örgütü her gittiği, kontrol altına almaya çalıştığı yerde sivil insanlara zulüm ediyor. Eline zorla silah vererek, kandırılarak terör örgütüne girmekle tehdit edilen insanlar bunlar" diyor.

-Örgütün Suriye’de uyguladığı terör ne boyutlarda?

-PKK/YPG’nin yaptığı bu katliamda kurbanlar kimler?



Afrin’de toplu mezarda onlarca cesedin bulunmasını Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/bWlZ9IILDv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2021

PKK'nın katliamı görmezden geliniyor

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, PKK/YGP'nin de tıpkı DEAŞ terör örgütü gibi korku ve baskı yöntemini izlediğini TRT Haber ekranlarında bir kez daha vurguladı.

Afrin'de toplu katliamın Zeytin Dalı Harekatı öncesinde olabileceğini değerlendiren Acun sözlerine şöyle devam etti:

"Sahadaki hareket tarzlarına baktığımızda DEAŞ ve PKK arasında benzerlik var. İki örgütte korku yaratarak tüm şiddeti araçsallaştırarak hareket ediyor. PKK kontrol ettiği bölgelerde öncelikle muhalif Kürtleri hedef aldı. DEAŞ'ın katliamı gündeme getirilirken, PKK'nın katliamı görmezden geliniyor. Sahada o kadar çok somut delil varken, Türkiye ordusu suçlanıyor. Sadece Suriye sınırına baktığımızda PKK'nın gerçekleştirdiği katliamlar var. Bunlar savaş suçu. Çocukların silah altına alınmasından tecavüzlere birçok suç var. Sistematik bir şekilde korku yaratarak kendi hegomonyalarını insanlara dayatmak istiyorlar. Afrin'deki son örnek bunu gösteriyor. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın hemen öncesinde bu katliamın yapıldığı değerlendiriliyor"