Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşte FETÖ'cü İnandı'nın ifadesi: 36 yıldır bu oluşumun içindeyim
Kırgızistan'dan getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesine TRT Haber ulaştı. İnandı, FETÖ üyesi olduğunu itiraf etti: 36 yıldır bu hareketin içindeyim.
İnandı'nın ifadesinde, "Gülen ile yüz yüze görüşmelerim oldu. En son 2021 Mart ayında görüştüm. Adil Öksüz ile Ankara'da bir evde tanıştım. 36 yıldır bu hareketin içindeyim. 2017'den bu tarihe kadar Orta Asya Sorumlusu görevini yürüttüm. Kırgızistan'da ülke imamı olarak görev yaptığım doğrudur" dediği öğrenildi.
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Etiketler: FETÖ Son Dakika
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