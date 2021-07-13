İnandı'nın ifadesinde, "Gülen ile yüz yüze görüşmelerim oldu. En son 2021 Mart ayında görüştüm. Adil Öksüz ile Ankara'da bir evde tanıştım. 36 yıldır bu hareketin içindeyim. 2017'den bu tarihe kadar Orta Asya Sorumlusu görevini yürüttüm. Kırgızistan'da ülke imamı olarak görev yaptığım doğrudur" dediği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...