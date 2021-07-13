MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulaklarının tıkalı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türk milletinin duruşudur. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek. Cumhur İttifak’ının gıyabında yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye’nin tökezlemesi 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin rövanşının alınmasıdır." dedi.

15 Temmuz'un inancın işgale karşı kahramanca direnişi olduğunu, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Bahçeli, hain teşebbüse kim ortak olmuşsa Türk askeri olmadığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine batılı ülkelerin tepki koymadığını anlatan Bahçeli, "Darbe girişiminin arkasında Türkiye'ye kin ve nefret besleyenlerin olduğu açıktır." dedi.

Bahçeli, "Terör inleri dağılmadıkça, teröristbaşı Gülen ve çetesi adalet önünde hesap vermedikçe Türk milleti rahat bir nefes alamayacak. İmralı canisi nasıl getirildiyse Fetullah Gülen’de aynı şekilde derdest edilip Türkiye’ye getirilmelidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına değinen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor. Bildiğin bir şey varsa ve açıklamıyorsan namertsin." İfadelerini kullandı.

Bahçeli, "Serok Ahmet fitneyi bıraksın. Buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur. Terör örgütünün taltifidir. Türkiye’nin temellerini dinamitlemenin şifresidir." dedi.