Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine toplantısının ardından MİT tarafından Türkiye'ye getirildiğini duyurduğu Orhan İnandı'nın örgüt adına yürüttüğü faaliyetler ve üst düzey örgüt mensuplarıyla ilişkileri ortaya çıktı.

FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusuydu

1985-1995 yıllarında FETÖ'nün gizli yapılanmasında görev alan Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yakalama kaydı bulunuyordu.

ByLock kullanıcısı olan İnandı'nın, Ankara'da bulunduğu dönemde FETÖ'nün sözde TSK sorumlusu firari Adil Öksüz ile örgüt evlerindeki toplantılarda bir araya geldiği belirlendi.

2001'den bu yana FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Firari FETÖ'cülere pasaport temin etti

İnandı, 2017'de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin genel sorumlusu oldu. FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletti.

Pensilvanya'dan aldığı talimatlar doğrultusunda firari örgüt mensuplarının Kırgızistan'da barınmasını sağladı. 25 firari örgüt üyesine yasa dışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin ettiği belilendi.

[Grafik: TRT Haber/Şeyma Özkaynak]

Mart ayında Pensilvanya'ya giderek talimat aldı

Kırgızistan'da bulunduğu süre içinde sık sık FETÖ elebaşına ziyaretler gerçekleştirdiği belirtilen Orhan İnandı'nın, son olarak bu yılın mart ayında Pensilvanya'ya giderek talimat aldığı saptandı.

Orhan İnandı'nın, örgütün üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimlerle irtibat halinde olduğu ortaya çıktı.