Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde, KKTC'de bazı temas ve incelemelerde bulunacak.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmaları ile Bilal Ağa Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek Oktay, Yenierenköy ve Bafra köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile de görüşmesi beklenen Oktay, "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni" ile Lefkoşa Büyük Han'da düzenlenecek "Gençlik Buluşması"na katılacak.
Etiketler: KKTC Fuat Oktay
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