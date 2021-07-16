Ankara'da 137 FETÖ itirafçısı, 2668 kişiyi teşhis etti
Ankara'da, geçen ay yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 772 kişiden 137'si etkin pişmanlıktan yararlanarak 2 bin 668 kişiyi teşhis etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 772 kişiden 137'si etkin pişmanlıktan yararlandı.
Örgüt içinde faaliyet yürüttükleri ilk kez saptandı
Şüphelilerce teşhis edilen 2 bin 668 kişiden 627'sinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ilk kez saptanarak haklarında suç duyurusunda bulunuldu.
405 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonel birimlerce örgütün gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında emniyette 78, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 32, jandarmada 107, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 6, Adalet Bakanlığında 52, Maliye Bakanlığında 11 zanlı yakalandı. Diğer 4 operasyonda ise 405 şüpheli gözaltına alındı.
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