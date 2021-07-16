FETÖ'nün Irak'taki sözde eğitim sorumlularıydı. Almanya'ya kaçmak isterken Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler.

Haklarındaki soruşturma tamamlanan Salih Fidan ve Samet Güre'nin yargılanması yapıldı.

İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık ifadeleri alındı.

Anlattıkları "etkin pişmanlık" için yeterli bulunmadı

Salih Fidan, örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve pişman olduğunu öne sürdü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini anlattığını, eşi dahil 50 kişinin ismini güvenlik birimlerine verdiğini söyledi.

FETÖ'nün sözde Erbil sorumlusu Samet Güre de benzer yönde ifade verdi.

15'er yıla kadar hapis istendi

İddianamede, her iki sanığın FETÖ mensubiyetinin yakalandıkları 6 Ocak 2021 tarihine kadar sürdüğüne dikkat çekildi.

Teşhiste bulundukları isimlerin de önceden hakkında soruşturma olan kişiler olduğu kaydedildi.

Bu sebeple beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında olmadığı belirtilerek, "örgüt üyeliğinden" 15'er yıl hapsi istendi.