Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manavgat yangınının etkisi İHA ile görüntülendi
Antalya'da 4 farklı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 4 mahalle boşaltıldı. İHA görüntüleri yangının etkili olduğu alanın boyutunu gösterdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı çıktı.
Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallesinin kuzey kısmı boşaltıldı.
Yangına 1 İHA, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.
İHA kamerası yangının etkili olduğu alanın genişliğini ortaya koyarken alevler gökyüzünü kaplıyor.
Etiketler: Orman Yangını
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