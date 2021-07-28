Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, selde hayatını kaybeden kişinin cenaze törenine katıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Serdar Yiğit'in cenaze törenine katıldı.
Murgul ilçesinde 22 Temmuz'da yaşanan selde Murgul Çayı'nda kaybolan ve yapılan çalışmalarının ardından bugün cansız bedeni bulunan Serdar Yiğit'in cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camii'ne getirildi.
Yiğit'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kabaca köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenaze törenine Yiğit'in babası Ekrem Yiğit, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Soylu, Erkan Yiğit ve diğer akrabalarına taziyelerini iletti.
Etiketler: Sağanak İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
Son Haberler
- 18:49
- 18:45
- 18:39
- 18:40
- 18:30
Sıradaki Haber
Antalya'da alevlerden kaçış kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz