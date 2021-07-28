Van'ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, Sarıköy, Kaşıkara ve Yünkuşak mahallelerinde sele neden oldu.

Sel mahallelerdeki ekili tarım arazilerine zarar verdi, bazı evleri su bastı.

Traktörle selden etkilenen bölgeye gitmeye çalışan Sarıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Zengin ve beraberindekiler, yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Özalp Belediyesi ekipleri, yolda çalışma yaparak mahsur kalanları kurtardı.

Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunduğu sırada sel haberini alınca mahalleye dönmek için yola çıktığını söyledi.

Üç Evler mezrasında taşkının olduğu yolu traktörle geçmeye çalıştıklarını belirten Zengin, "Traktörle biraz ilerleyince sel traktörü götürmeye başladı. Biz de mahsur kaldık. Belediye ekipleri yetişmese sel sularına kapılabilirdik." dedi.