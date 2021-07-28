Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

"Çocuklar artık PKK'nın elinden kaçıyor"

Eylemi kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Üçdağ, "Oğlumuzu almadan gitmeyeceğiz. PKK'da çözülme oluyor. Çocuklar artık PKK'nın elinden kaçıyor. Burada anneleri görüyorlar, anneler haklı, HDP suçlu. Oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan, sesime ses ol. Seni burada bekleyeceğim. Kapım sonuna kadar sana açık. Seni almadan gitmeyeceğim. Gel, o cehennemden kurtul." diye konuştu.

Oğlu Özkan için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın da evladına kavuşmak istediğini belirtti.

"Hepimiz burada çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz." diyen Aydın, hakları olan çocuklarını istediklerini aktardı. Eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini anlatan Aydın, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.