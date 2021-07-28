Komşusunu darp ettiği görüntülerle günlerce konuşuldu, yargılandı. Şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı mekanda olayı hatırlatarak "tam dövemedim" dedi.

Bu sözler üzerine hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunuldu.

Halil Sezai 2020 yılının eylül ayında, komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Şarkıcının yaşlı adamı dövdüğü görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Şarkıcı, 4 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası aldı. 42 gün tutuklu kalan sanatçı, davanın ilk celsesinde tahliye oldu.

Halil Sezai sahne aldığı bir mekanda bu olayı hatırlattı. "Tam dövemedim. Bir daha ki sefere inşallah. Hak etti" dedi.

Darp edilen Hüseyin Meriç'in avukatı Sezai hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hüseyin Meriç'in can güvenliğinin olmadığı ifade edildi

Suç duyurusunda Hüseyin Meriç'in can güvenliğinin olmadığı ifade edildi. Koruma talep edildi. Sezai hakkında uzaklaştırma kararı istendi.

Dilekçede şarkıcının tutuklanması talebi de yer aldı.

