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Halil Sezai'nin bir kişiyi darbettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai İstabul'da yaşlı bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Halil Sezai ifadesinde darp olayının yaşandığı sırada alkollü olduğunu söyledi.
Tuzla'daki evde film çekmek istediğini, ancak bu talebe olumsuz yanıt aldığını anlattı. Tartışmanın ardından da olayın yaşandığını ifade etti.
Darbedilen kişi ise Sezai hakkında şikayetçi oldu.
O anların görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, Halil Sezai ve yanındakilerin önce yaşlı bir adamla konuştuğu görülüyor.
Ünlü şarkıcının yaşlı adamı, önce konutun bahçesinden dışarıya kadar kovaladığı
ardından ise darp ettiği anlar da kayıtta yer alıyor.
Etiketler: halil sezai gözaltına alındı halil sezaiSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:27
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