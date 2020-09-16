Halil Sezai ifadesinde darp olayının yaşandığı sırada alkollü olduğunu söyledi.

Tuzla'daki evde film çekmek istediğini, ancak bu talebe olumsuz yanıt aldığını anlattı. Tartışmanın ardından da olayın yaşandığını ifade etti.

Darbedilen kişi ise Sezai hakkında şikayetçi oldu.

O anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Halil Sezai ve yanındakilerin önce yaşlı bir adamla konuştuğu görülüyor.

Ünlü şarkıcının yaşlı adamı, önce konutun bahçesinden dışarıya kadar kovaladığı

ardından ise darp ettiği anlar da kayıtta yer alıyor.