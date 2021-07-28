Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Askeri uçakla Nevşehir'e getirilen şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Ihlara beldesindeki babaevine götürüldü.
Türk bayrağına sarılı şehidin naaşını daha sonra askeri manga tarafından tören alanına getirildi.
Silah arkadaşlarının omuzunda tekbirler eşliğinde getirilen tabuta, şehidin annesi Aybeniz Güçlüer, uzun süre sarılarak ağladı. Baba Mustafa Güçlüer ise güçlükle ayakta durabildi.
Şehidin annesini, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve yakınları teskin etmeye çalıştı.
Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı belde mezarlığına defnedildi.
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