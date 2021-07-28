Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
4,3 büyüklüğündeki deprem Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana geldi. Saat 15.27'de gerçekleşen deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Kigi (Bingöl)
Tarih-Saat : 28.07.2021, 15:27:12 TSİ
Enlem : 39.2520 N
Boylam : 40.2920 E
Derinlik : 12.00 km
Detay : https://t.co/k7gtarlLYX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin hemen ardından Türk Kızılay açıklama yaptı. Açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Elazığ Afet Müdahale Merkezi tarafından takip edilmektedir" denildi.
Etiketler: Bingöl Deprem Son Dakika
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