İstiklal Caddesi'ndeki saksılı ağaçlar, sabaha karşı kaldırıldı. Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasına tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Gecenin saat dördünde baskın yapar gibi bu ağaçlardan ne istediniz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe belediyesinin 2019 yılında caddeye yerleştirdiği ağaçları topladı. Yerine kendi hazırladığı oturma grupları ile ağaçları yerleştirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, "Büyük bir emekle, büyük bir özenle gözümüz gibi baktığımız İstiklal Caddesi’ne yerleştirdiğimiz bu ağaçlar İBB yönetimi tarafından gecenin 4'ünde ortadan kaldırıldı. Sağa sola çekilmek suretiyle istiklal caddemize kendilerince düzen vermeye çalıştılar" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

"İBB bizi daha önce de engellemeye çalıştı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a göre bu ilk değil. "Pandemiyle mücadele standımızı yani maske, dezenfektan standımızı gecenin saat 4’ünde ortadan kaldırdı. Simit tezgahlarının da muhatabı olan, Beyoğlu Belediyesi’nin vermiş olduğu ait bu stantlar yine saat 4’te İBB yönetimi tarafından kaldırıldı" diyor Ali Haydar Yıldız.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ise henüz bir açıklama yapılmadı.