Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA ]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 2 organizatör ise gözaltına alındı.
Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında 'Çolaklar-1' isimli balıkçı teknesini durdurdu.
Teknede Afganistan, Suriye, İran, Eritre, Yemen ve Pakistan uyruklu 231 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör de gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Balıkçı teknesi, Babakale Limanı'na yanaştırıldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin, İtalya'ya gitmek için organizatörlere 6 ila 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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