Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Murgul ilçesinde, selde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.
22 Temmuz’da Artvin’in Mugrul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu.
10 kilometre uzaklıkta bulundu
6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıkta bulundu.
Serdar Yiğit’in nişanlı olduğu, eylül ayında dünyaevine gireceği öğrenildi.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Sel
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