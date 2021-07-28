Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eceabat ilçesinden Gelibolu yönüne giden A.Ç. idaresindeki otomobil, Bayırköy sapağında, K.A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler olay yerine hayatını kaybetti, araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.Ç. ve K.A'nın cenazeleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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