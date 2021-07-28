Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de orman yangını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Aydıncık ve Gülnar ilçeleri sınırında yer alan Gülnar'ın Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Aynı bölgede, 15 Temmuz'da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.
Etiketler: Orman Yangını
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