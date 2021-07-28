Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12.05'te çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.



Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle 4 ayrı noktada yangın çıktı. 4 mahalle tamamen boşaltıldı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

“Manavgat’taki yangında birçok ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç küle döndü."



TRT Haber muhabiri Onur Altan olay yerinden izlenimlerini aktardı.https://t.co/k1jdfoDMhQ pic.twitter.com/SO5vHgoMap — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021

Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.



Evler küle döndü

İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.



TRT Haber ekipleri Kalemler Mahallesi’ndeki son durumu görüntüledi. Yangında, çok sayıda ev zarar görmüş ve hayvanlar telef olmuştu. TRT Haber Muhabiri Onur Altan son durumu anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları fotoğraf karelerine yansıdı.

Yerleşim yerlerini tehdit ediyor



Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" dedi.

