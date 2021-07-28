Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yayaların caddeye devrilen ıhlamur ağacının altında kalmaktan son anda kaçıp kurtulması güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kent Park'taki yaklaşık 1 asırlık ıhlamur ağacı, bir anda caddeye devrildi.
Bu sırada yolda yürüyen yayalar, son anda kaçarak ağacın altında kalmaktan kurtuldu.
Yaklaşık 1 saat araç ve yaya trafiğine kapanan cadde, Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgede iş yeri bulunan esnaf Tuğrul Tunç, ağacın büyük gürültüyle yola devrildiğini belirterek, "Vatandaşlar kaçışmaya başladı. Büyük panik yaşandı. Allah'a şükretmek lazım, altında kimse kalmadı" dedi.
Etiketler: Düzce
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