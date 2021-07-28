Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter, karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Osmaniye'de ikinci yangını

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kayseri'de yangın

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Aladağlar Milli Parkı yakınlarında devam eden yangını sürdürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Adana ve Mersin'de yangın

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Salbaş mevkisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde çıkan yangın ise ekiplerin yoğun gayretiyle söndürüldü.

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde de orman yangını çıktı. Yangınlara bir uçak, bir helikopter, 40 arazöz, 3 dozer ve 160 personelle müdahale ediliyor.