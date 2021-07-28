Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Türk Kızılay afet ekiplerine bağlı öncü araçlar bölgeye hareket etti.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada yangın söndürme ekiplerinin ve vatandaşların beslenme ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklara başlandığı belirtildi.

TRT Haber yangın bölgesinde.



Antalya Manavgat’ta akaryakıt istasyonu yakınındaki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki son durum @trthaber’de. https://t.co/4oCxBBNUiV pic.twitter.com/Fy7SE6rW9m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki noktada yangın çıktı. İlk yangın haberi kırsal Yeniköy Mahallesi'nden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

1 Uçak, 19 helikopter, 17 dozer, 103 arazöz ve 427 personelle müdahale sürüyor.

Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı.

İkinci yangın haberi Side kavşağındaki ormanlık alandan geldi

Ekipler Yeniköy'deki yangına müdahale ederken ikinci bir yangın haberi ise Manavgat ilçe merkezinden geldi. Side kavşağı yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması riski artırdı. Alevler refüjdeki palmiye ağaçlarına da sıçradı.

Evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Bölgede iki petrol istasyonunun olması yürekleri ağızlara getirdi. Ekipler alevlerin istasyonlara ulaşmaması içi havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Bölgedeki 2 mahallede de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çevre il ve ilçelerden bölgeye takviye ekipler yönlendirildi

Yangına Orman bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Yangına müdahale için çok sayıda il ve ilçeden de destek ekipler bölgeye yönlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınla mücadeleyi bizzat yönetmek üzere Antalya'nın Manavgat ilçesine geçiyor.