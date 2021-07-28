Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, evlat nöbeti tutan annelerden sadece biri.

Evlat nöbetinde kararlılık gösteren Biçer, evladının terör örgütü PKK'dan kaçmasıyla zafere ulaştı.

Duygularını TRT Haber'e anlatan Biçer, tüm annelerin eninde sonunda bu mutluluğu yaşayacağını söyledi.

"Anneler isterse kazanabilir"

Evladına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ayşegül Biçer, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Umutlarımızın bittiği noktaya geldiği anda çocuğumun bana dönmesi, telefon açıp kurtulduğunu, PKK'dan kaçtığını söylemesi bizim için büyük bir umut oldu. Demek ki anneler isterse kazanabilir, anne yüreği gerçekten kazandı" dedi.

Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuşuyor. Ayşe Biçer'in terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu teslim oldu. pic.twitter.com/er6zN3ZueZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021



"Tüm anneler bu zafere ulaşacak"

PKK'dan kaçışların arttığını ifade eden Biçer, "Çok şükür sıra bana da geldi. Ben de evladımı geri kazandım. Allah'ın izniyle tüm anneler bu zafere ulaşacak, hepsi kendi evlatlarına kavuşacak" diye konuştu.

"Çocuğum gittiği günden beri onlara başkaldırdım"

Kararlı duruşundan hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Biçer, şöyle devam etti:

"Tehdit edildim, evim kundaklandı. Onlar beni yıldırmak istedi, çocuğumu bana karşı konuşturdular, kimi çocuklarımızın ölümünü paylaştılar, sırf bizi yıldırmak için. Çünkü PKK ve HDP yıllardır aldığı çocukların ailesine zulmetmeye alışmıştı, ben onlara boyun eğmedim. Çocuğum gittiği günden beri onlara başkaldırdım. Bunu çok iyi bilsinler ki Doğu ve Güneydoğu halkı uyandı."

"PKK bitmeden bu eylem bitmeyecek"

Haklı mücadelesinin süreceğini söyleyen Biçer, "Bir çığlıkla başlayıp çığ gibi büyüyen bir evlat nöbetiydi. Bu eylem devam edecek. Er ya da geç bu çocukların hepsi dağdan inecek. PKK bitmeden bu eylem bitmeyecek" dedi.