Evlat nöbetindeki bir anne daha zafere ulaştı
Evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer, evladına kavuşacağı anın heyecanını yaşıyor. Sevindirici haberi alan anne, mutluluğunu ve zafere giden yolda yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, evlat nöbeti tutan annelerden sadece biri.
Evlat nöbetinde kararlılık gösteren Biçer, evladının terör örgütü PKK'dan kaçmasıyla zafere ulaştı.
Duygularını TRT Haber'e anlatan Biçer, tüm annelerin eninde sonunda bu mutluluğu yaşayacağını söyledi.
"Anneler isterse kazanabilir"
Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuşuyor. Ayşe Biçer'in terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu teslim oldu. pic.twitter.com/er6zN3ZueZ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2021
"Çocuğum gittiği günden beri onlara başkaldırdım"
Kararlı duruşundan hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Biçer, şöyle devam etti:
"Tehdit edildim, evim kundaklandı. Onlar beni yıldırmak istedi, çocuğumu bana karşı konuşturdular, kimi çocuklarımızın ölümünü paylaştılar, sırf bizi yıldırmak için. Çünkü PKK ve HDP yıllardır aldığı çocukların ailesine zulmetmeye alışmıştı, ben onlara boyun eğmedim. Çocuğum gittiği günden beri onlara başkaldırdım. Bunu çok iyi bilsinler ki Doğu ve Güneydoğu halkı uyandı."
"PKK bitmeden bu eylem bitmeyecek"
Haklı mücadelesinin süreceğini söyleyen Biçer, "Bir çığlıkla başlayıp çığ gibi büyüyen bir evlat nöbetiydi. Bu eylem devam edecek. Er ya da geç bu çocukların hepsi dağdan inecek. PKK bitmeden bu eylem bitmeyecek" dedi.
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