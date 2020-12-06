Ayşegül Biçer, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine katılan ilk annelerdendi. PKK tarafından dağa kaçılan 16 yaşındaki oğulları Mustafa'ya kavuşmak için yaklaşık bir yıldır eşiyle birlikte oturma eylemine katılıyor.

Aile, bu süre zarfında tehditler de aldı.

Son olarak Biçer ailesinin evine, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kundaklama girişiminde bulunuldu.

Anne Ayşegül Biçer, gece 03.00 sıralarında önce bir ses duyduklarını ve sonrasında kızının yanık kokusu aldığını anlattı.

"Tehditlere rağmen mücadeleyi devam ettiriyoruz"

Kızının ikazının ardından odaları kontrol ederken oturma odasında ateş olduğunu fark eden Ayşegül Biçer ve eşi yangına müdahale etti:

"İki dakika daha geciksek perdeler tamamen alev alsa yangını engelleyemezdik. Klima motorunun patlaması yanmamıza yeterdi. Tehditlere rağmen mücadeleyi devam ettiriyoruz. Artık bu gece son noktaya geldi. Bunu bize yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu son teşebbüs oldu, girişimde bulundular. Çok şükür ki başaramadılar. Fark ettik. Demek ki verilmiş sadakamız varmış. Biz Rabb'imize ve güçlü devletimize havale ediyoruz. Gerekeninin yapılacağına da inanıyoruz."

Polis soruşturma başlattı

Aile, olayın terör örgütü PKK yandaşları tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

Ayşegül Biçer, tüm tehdit ve tacizlere rağmen evladını geri alıncaya kadar eylemlerini devam ettirmekte kararlı.

Polis, Ayşegül Biçer'in evine yönelik saldırı girişimini yapanların bulunmasına yönelik soruşturma başlattı.