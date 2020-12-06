Giresun'da sıcak geçen ekim ve kasım aylarının ardından aralık ayının ilk haftasında da kış şartları etkili olmadı.

Normal şartlarda kasım ayında kış uykusuna yatması beklenen arı kolonileri, havaların sıcak gitmesi nedeniyle uykuya yatmadı.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, bu durumun arıları strese sokabileceğini ve ciddi arı kayıpları yaşanabileceğini söyledi:

"Şu anda arılar strese girmiş durumdalar. Bu da arının ömrünün kısalmasına neden olmakta. Sıcaklıklar bu şekilde devam ederse yetiştiricilerimizin yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kış şartlarının oluşmasını beklemek durumundayız. En kısa zamanda havalar soğumaz ve istenilen ortam oluşmazsa stres nedeniyle ciddi arı kayıpları yaşanabilir."

"Arı yetiştiricileri satışlardan çok memnun"

Elevli, COVID-19 salgını nedeniyle insanların bağışıklık sistemini güçlendirmeleri için bal, polen, arı sütü ve propolis gibi ürünlere ciddi ilgi gösterdiğine değindi. Bu yıl arı yetiştiricilerinin satışlardan çok memnun olduğunu, 2021'de rekoltede artış sağlanması için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.