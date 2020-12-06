Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda sahte 700 bin dolar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda sahte 700 bin dolar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta Hacı Ahmet Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu bir kişinin evinde sahte para basıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada sahte 700 bin dolar, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 mermi ile 6 gram uyuşturucu ele geçirdi.
23 yaşındaki Suriye uyruklu Yahya B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Sahte Para
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