Siirt'in Kurtalan ilçesinde perşembe günü saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde ve Siirt Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 40 teknik personel katılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmaları sonucunda, Kurtalan merkez ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı binanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, Siirt il merkezinde de 10 hasarlı bina tespit edildiği, yapılan başvuruların yanı sıra okul, cami ve kamu binalarında da hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.