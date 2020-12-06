Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son 20 ayda gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettikleri belirlenen 25 gemiye 42 milyon 972 bin lira kesildi

Açıklamada ayrıca, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlere katılan Başkan Vahap Seçer, ekiplerin yardımıyla drone uçurarak kontrollerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçer, belediye bünyesine kazandırılan drone ile deniz kirliliğine neden olan koşullara yönelik denetimler yapılacağını, yasa dışı hareket eden deniz araçlarına ceza uygulanacağını söyledi.