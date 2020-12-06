Dün, 35 yaşındaki A.K, eski eşinin kendisine zarar vereceğini anlayarak İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istemiş, 3 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, saldırganı yakalamıştı.

Olayla ilgili işlemler için bugün Antalya Emniyet Müdürlüğüne gelen A.K eski eşi A.T.A. hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söyledi.

A.K'nın anlattığına göre olay şöyle gerçekleşti:

Evi tadilatta olan A.K, ayağı kırılan çocuğunu kayınvalidesine bıraktı. Çocuğunu görmeye gittiğinde eve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi geldi. A.K, 4 gün önce kendisine bıçakla saldırdığını iddia ettiği eski kocasına kapıyı açmadı.

Saldırıdan önce polislerin tavsiyesiyle KADES uygulamasını yükleyen A.K, eski eşinin silahlı olduğunu görünce KADES uygulamasından yardım istedi.

Üç dakikada polis ekipleri geldi

Olay yerine gelen ilk polis ekibi, A.T.A'yı bulamadan döndü. Evin balkonuna çıktığında şüpheliyi karşı apartmanın 5. katından kendisine silahla ateş etmeye çalışırken gören kadın, yeniden KADES'ten yardım istedi.

A.K. o sıcak anları şöyle anlattı:

"Yaklaşık 3 dakikada polis ekipleri geldi. Ekipler kısa sürede gelmeseydi eski eşim kapıyı kırmak üzereydi. Aşağıdan polislerin geldiğini görünce 'Bana yaklaşmayın kendimi vururum' dedi. Hedefi, ben ve çocuklarımdı. Annesine 'Kapıdan çekil A. ve iki kızımı öldürüp gideceğim' dedi. Gelen polis ekipleri, şüpheli ateş etmeye başladığı için 4. kata çıkamadı. Özel harekat polisleri, itfaiye aracı yardımıyla çatıya geldiler. Üç veya 4 tane gaz bombası attılar. Kısa bir çatışma oldu ve etkisiz hale getirildi."

Tehdit altında olduklarını düşünen kadınlara KADES uygulamasını yüklemelerini tavsiye eden A.K, konum açık tutulursa polislerin 3-5 dakika içinde geldiğini söyledi.

Yaşadığı kötü olayın etkisini henüz atlamadığı dile getiren A.K, polis ekiplerine teşekkür etti.