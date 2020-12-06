Bakan Pakdemirli, Silivri'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibeyle organik süt üretim işletmesine güneş enerji paneli kurulan çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen ile görüntülü görüştü.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da hazır bulunduğu görüşmede, Bakan Pakdemirli'ye güneş panelleri ve çiftliğin bazı bölümleri gösterildi.

Çiftliğe önemli bir yatırım yapıldığını söyleyen Pakdemirli, "Yatırım yapılan 435 bin liranın 217 bin lirasını biz vermişiz hibe tutarı olarak. 20 yıla yakındır da hastalıktan ari işletme sertifikasına sahipmişsiniz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Özellikle Trakya bölgesinin bu konuda hastalıktan ari bölge olma konusunda başı çektiğini belirtti.

Pakdemirli, çiftçiye desteklerin devam edeceğinin sözünü verdi:

"İşletmelerimiz de hakikaten yüz güldürecek işler yapıyor. Kadın girişimci olmanız da bizim için son derece önemli. Biz, dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizi desteklemeye devam edeceğiz."

"Bakanlığımızın destekleri çok kıymetli"

Çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen, Bakan Pakdemirli'ye hitaben, "Çok teşekkür ediyorum. Bu işler ekip işleri... Önce ilçe müdürlüğümüzün, sonra il müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın destekleri çok kıymetli. Biz çiftlikte 30 kişilik bir ekibiz. Hayali kuran kadın girişimci benim ancak arkamda 30 kişi var. Sizlere de bu konuyu takdir ettiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Yıllık 120 bin lirayı bulan elektrik gideri güneş enerjisi ile sıfırlandı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, işletmenin yıllık 120 bin civarında elektrik parası ödediğini, güneş panelleriyle o giderin sıfırlanacağını söyledi.