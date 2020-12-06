Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) derlenen bilgilere göre, dünyanın gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Anadolu toprakları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerindeki başarılı ihracatıyla dikkati çekiyor.

İhracat geçen seneye göre yüzde 6,1 arttı

Söz konusu sektörde 2019'da 6 milyar 788 milyon dolarlık önemli ihracat gerçekleştiren Türkiye, bu yılın ocak-kasım döneminde 6 milyar 532 milyon 204 bin dolarlık ihracata imza attı. Böylelikle geçen seneye göre ihracatını yüzde 6,1 artıran sektör, bu yıl en çok satışı 2,5 milyar dolarla Orta Doğu'ya gerçekleştirdi. Orta Doğu ülkelerini ise 1,5 milyar dolarla Afrika ve 815 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri izledi.

Hedef 7,5 milyar dolar

Sektörde en çok ürünü ise GAİB üyesi firmalar ulaştırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'deki ihracatçıların dünya pazarlarının belirleyici aktörleri arasında yer aldığını söyledi:

"Sektördeki ihracat salgının ilk aylarında geriledi. Ancak girişimlerimiz ve hükümetimizin desteğiyle sınır kapılarındaki sorunlar çözüme kavuşturuldu ve sürdürülebilir ihracatın önü açıldı. Sektörümüzdeki 7,5 milyar dolarlık ihracat hedefini aralık ayının sonunda yakalayacağımıza inanıyorum. Salgınla dijital dönüşümün hızlanması ve yoğun şekilde kullanılması ihracatçılarımızın işini kolaylaştırdı. İhracatçılarımızda hızla kendisini bu değişime adapte ederek yeni dünyanın yeni ticaret şekline uyum sağladı."

2021 için ise yol haritası çoktan hazır. Altunkaya, 2021'de hedefleri olan 8 milyar doları da aşacaklarına inanıyor.