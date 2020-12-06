Meclis Genel Kurulu 2 hafta boyunca bütçe görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Görüşmeler 7 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

İlk gün açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Siyasi parti liderleri Genel Kurul'da olacak.

2021 yılı bütçe kanun teklifini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunacak. Siyasi partiler de bütçe teklifi üzerinde görüş ve eleştirilerini dile getirecek. Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileri birer saat süreyle söz alacak.

Aralıksız 12 gün devam edecek

8 Aralık Salı gününden itibaren, bakanlıkların, kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak. Görüşmeler hafta sonu dahil olmak üzere aralıksız 12 gün devam edecek.

18 Aralık Cuma günü de kapanış konuşmaları yapılacak.

Koronavirüs önlemleri uygulanacak

Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde de sıkı koronavirüs önlemleri uygulanacak. Meclis'te ziyaretçi yasağı devam edecek. Uzun mesaide milletvekilleri sınırlı sayıda katılımla Genel Kurul'da bulunacak. Salon sık sık havalandırılacak.