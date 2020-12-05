Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
GİB'in uzman yardımcılığı sınavı ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Aralık'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi. Yeni sınav tarihi daha sonra duyurulacak.
GİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, COVID-19 salgını nedeniyle alındı.
Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.
Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete
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